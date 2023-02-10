Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran depremler sonrası Tevekkelli köyünde kilometrelerce uzanan fay hattındaki kırık havadan görüntülendi.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından oluşan kırık görüntülendi.
Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyünde kilometrelerce uzunlukta olan kırık depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından oluşan kırık havadan görüntülendi.
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