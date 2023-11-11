VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
"Hamas güvenli bölgeye ulaşmaya çalışan sivillere saldırıyor" iddiası yalanlandı
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründen 9 ayda 6,6 milyar dolarlık ihracat
"Aile Diş Hekimliği" uygulaması 2024'te 20 ile yaygınlaştırılacak
"Özel eğitim için ödenen rakam 13 milyar liranın üzerinde"
Kahramanmaraş'ta "Yerinde Dönüşüm Projesi"nin ilk temeli atıldı
11 Kasım 2023 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 14:45:00

Kahramanmaraş'ta "Yerinde Dönüşüm Projesi"nin ilk temeli atıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremlerden etkilenen 11 ilin ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi'nin Kahramanmaraş'taki ilk temeli Afşin ilçesinde atıldı.

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların yapımı hızla devam ederken bazı depremzedeler ise evlerinin yerinde yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı Yapım ve Dönüşüm Ofislerine müracaat ediyor.

Bu kapsamda depremlerde evi yıkılan daha sonra Yerinde Dönüşüm Projesi'ne müracaat eden Rabia Akyar'ın Efsun Turan Mahallesi'ndeki evinin yapılması için başlatılan inşaat çalışmalarında ilk harç döküldü.

İnşaat çalışmalarını inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Osman Arısal, AA muhabirine, 6 Şubat depreminin fiziksel etkilerini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Müracaat sahiplerinden olumlu dönüş aldıklarını aktaran Arısal, kentte ruhsat başvurusunda bulunulnan ve süreçleri devam eden dosyaların olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta proje kapsamındaki ilk temeli attıklarını dile getiren Arısal, orta ve üzeri hasarı olan bütün hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden projeye başvurabileceğini, işlem sürecinde paydaşlarla depremzedelerin işlerini kolaylaştırma noktasında gayret gösterdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de projeye başvuranların ruhsatlarını hızlıca vererek kenti yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

Depremzede Rabia Akyar ise evine yeniden kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etiketler : kahramanmaraş yerinde dönüşüm projesi çevre ve şehircilik bakanlığı
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX