"Kahramanmaraş'ta yaklaşık 110 bin konut yapılacak"

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, çadır ve konteyner kentler, enkaz kaldırma işlemleri ve vatandaşlara verilen hizmetlerle ilgili açıklamada bulundu.

"KAHRAMANMARAŞ'IMIZ DA HASAR TESPİT ÇALIŞMAMIZ YÜZDE 100 TAMAMLANDI"



Yıkımı tamamlanmayan binaların 4 ay içinde yıkılıp enkazlarının kaldırılacağını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Öncelikle amacımız çadırda kalan vatandaşlarımız konteyner kentlere taşımak. Nihayetinde kalıcı konutlarımızın inşaatının da bir an önce tamamlamak. Kabinemiz kurulduktan sonra tüm bakan arkadaşlarımız ile beraber bölgedeki çalışmaları yerinde inceliyoruz. 125 günden beri devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz el ele vererek kardeşlik ruhu ile yaraları sarma adına canla başla çalıştık çalışmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ımız da hasar tespit çalışmamız yüzde 100 tamamlandı. Toplam bağımsız bölüm sayısı 558 bin 219. Bunlardan orta hasarlı ve üzeri olan bağımsız bölüm sayısı 137 bin 473. Bunların da 110 bin 437'si konut, 20 bin 461'i ticarethane. İlimiz genelinde 7 bin 396'sı yıkık, 4 bin 423'ü acil yıkılacak yapı olmak üzere toplam 11 bin 819 enkaz bulunuyordu ve bunların tamamı şükürler olsun kaldırılıyor. Toplam 29 bin 601 olan ağır hasarlı binanın da arkadaşlarımız valiliğimizin koordinasyonunda yıkım ihalesi tamamlandı, yer teslimi yapıldı. Bunları da 4 ay içinde tamamlayacağız. Bunları yaparken yıkarken yerinde onların temizliğini yapmıyoruz belirlenen yerlerde geri dönüşüm ile ilgili temizlemesini yapıyoruz. Hemşerilerimizin rahatsız olmaması adına çevre açısından toz, gürültü hoşnutsuzluk olmaması ile ilgili hassasiyeti özellikle rica ettik takipçisi olacağız" diye konuştu.

"110 BİN 681 KONUT YAPILACAK"



Depremzedelerin konutlarının da bir yıl içinde tamamlanacağını ve teslim edileceğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Deprem sonrası vatandaşlarımızın en önemli ihtiyaçlarımızın başında barınma geliyor. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi depremzede vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşturmak için hükümetimiz canla başla çalışıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın iş birliği ile Kahramanmaraş'ımızda yaklaşık olarak 110 bin 681 konut yapılacak. Bunların 36 bin 94'ünün ihalesi yapıldı. Duamız inşallah bunları şehrimize verdiğimiz söz gereği bir yıl içinde tamamlayıp sevinçle hak sahiplerine teslim etmek. Hak sahibi olacak vatandaşlarımızdan konutları hasarlı olan 117 bin 146 vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Bu gün itibariyle 132 bin 937 çadırın dağıtım ve kurulumu yapıldı ve 45 çadır alanında 20 bin 364 vatandaşımız yaşıyor. Çadır alanı geçici buradan hemen konteynere geçmemiz lazım. Aynı zamanda ilimizde 52 konteyner kent planlandı bunun 43'ünün kurulumu tamamlandı. Geri kalanları da koordinasyonu yaptık. 52 hedefine varmaya eksik konteyner kentleri de hep beraber açacağız. 25 bin 585 konteyner de 87 bin 414 vatandaşımız yaşıyor. Diğer tesislerde ise 4 bin 543 vatandaşımız yaşamlarını sürdürüyor. Toplantıda, valimiz büyükşehir belediye başkanlarımız ve ilçe belediye başkanlarımız kıymetli bakanım milletvekillerimiz Kahramanmaraş'ımız sıcak dolayısı ile konteyner kentlerde klima ile ilgili bir ihtiyaç olduğunu bununla ilgili AFAD tarafından bir gayret olduğunu ve bu sürecin bir an önce tamamlamasının uygun olacağını söylediler, biz de emriniz olur dedik ve konteyner kentlerdeki klima durumunu netleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYAR 775 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERİLDİ"



Çadır ve konteyner kentlerdeki sıcak yemek dağıtımının sonlanacağını yerine kartlı sistemin devreye gireceğine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "AFAD, Kızılay ve bazı sivil toplum kuruluşlarımız ile beraber çadır ve konteyner kentlerimizde sıcak yemek hizmeti vardı. Rakamları ifade edilemeyecek büyüklükte. Ama şimdi şunu yapmak istiyoruz.

Artık konteyner kentlerde klima durumunu tamamlamak ve ocak ile ilgili ihtiyaçlar da tamamlandığı zaman ve çoğunun da tamamlandığını söylüyor AFAD başkanımız. Sıcak yemekten vazgeçip kart sistemi ile artık konteyner içerisinde kendi yemeğini kendi pişirsin onun artık özlemini çekiyor benim vatandaşım bunu da bu şekilde tamamlamak istiyoruz. Bu güne kadar Kahramanmaraş'ta 243 bin 68 ailemize 10 bin liradan toplam 2 milyar 431 milyon lira hane destek ödemesi yapıldı. 85 bin 11 ailemize de 15 bin liradan toplam 1 milyar 275 bin lira taşınma yardımı, 49 bin 486 ailemize 371 milyon 589 bin lira kira yardımında bulunuldu. 6 Şubat tarihinden bu güne Kahramanmaraş iline toplam 1 milyar 775 milyon lira ödenek gönderildi. Yemekle ilgili bir latife yapmıştık, ilimizde bu güne kadar 98 milyonu aşkın öğün yemek dağıtılmış. 533 bin vatandaşımıza psikososyal destekte bulunulmuştur.

17 milyon 149 bin yardım malzemesi dağıtılmıştır. Depolarımızdaki mevcut yardım malzemelerimiz de bilgisayar sistemi ile takip ediliyor. Asrın felaketin de asrın kardeşliğini gösteriyoruz. Depolarımız ihtiyaçlarımız ne ise rafları eksik kalmayacak ne ise o ihtiyaç sahibine akmaya devam edecek. 6 Şubat'tan bu güne kadar devletin kaydında olan toplam yapılan harcama 5 milyar 675 milyon liradır" diye konuştu.

