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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 63 gözaltı
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04 Ocak 2024 Perşembe 16:34:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 16:34:00

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 63 gözaltı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 63 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 144 sentetik uyuşturucu hap, 71 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 4 av tüfeği ve 1 tabanca, 7 tabanca fişeği ile 38 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Etiketler : uyuşturucu operasyonu kaçakçılık operasyonu Kahramanmaraş
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