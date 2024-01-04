Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 63 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 144 sentetik uyuşturucu hap, 71 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 4 av tüfeği ve 1 tabanca, 7 tabanca fişeği ile 38 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.