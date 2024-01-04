Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 63 gözaltı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 63 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 144 sentetik uyuşturucu hap, 71 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 4 av tüfeği ve 1 tabanca, 7 tabanca fişeği ile 38 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
- Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 63 gözaltı
- İYİ Parti'de İmamoğlu pişmanlığı: Keşke ona oy vermeseydik
- Komşudan yakın markaj: Türkler HÜRKUŞ C'ye odaklanıyor
- Sakarya'da ihracat rekoru
- AK Parti'nin İstanbul adayı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan duyurdu!
- Firari FETÖ'cü Afyonkarahisar'da yakalandı