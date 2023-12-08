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Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
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08 Aralık 2023 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 13:45:00

Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu kapsamında, Çağlayancerit ilçesi Alikahya ve Elbistan ilçesi Atmalıkaşanlı bölgelerinde birer gün arayla teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen iki sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yaşam malzemeleri ile deforme olmuş fotoğraf albümü bulundu.

Etiketler : kahramanmaraş terör operasyon pkk yaşam malzemeleri
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