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13 Haziran 2023 Salı 17:30:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 17:30:00

Kahramanmaraş'ta sağanak sele dönüştü

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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanaraş'ın Ekinözü ilçesinde etkili olan yağmur derelerin taşmasına neden oldu.

Derelerin taşması sonucu araçlar sel sularına kapıldı. Çok sayıda çadır, konteyner ev ve işyerleri su altında kaldı.

Öğle saatlerinde etkisini artıran yağmur, sel felaketine dönüştü. Taşan derelerden akan sel suları ile park halindeki otomobilleri sürüklerken, ilçede çok sayıda çadır konteyner, ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Can kaybının yaşanmadığı sel sonrası ekipler çalışma başlattı.

Etiketler : Kahramanmaraş Sel Ekinözü
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