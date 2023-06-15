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15 Haziran 2023 Perşembe 16:35:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 16:35:00

Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait tarihi eser bulundu

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mızrak uçları ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mızrak uçları ele geçirildi.

AA'da yer verilen habere göre, Erçene Mahallesi'nde 2 şüphelinin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Belirlenen adrese Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 57 mızrak ucu, bir tabanca ile 17 mermi bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Etiketler : kahramanmaraş mızrak ucu tarihi eser
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