Kahramanmaraş'ta ramazanda 375'ten fazla noktada iftar sofrası kurulacak

İçişleri Bakanlığınca depremlerin ardından bölgede görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, afetzedelerin üç öğün yemek ihtiyacını sağladıklarını söyledi.

Günlük 1 milyon kişilikten fazla yemek hizmeti sunduklarına işaret eden Dağlı, bugüne kadar yaklaşık 47 milyon kişilik yemek hizmeti verdiklerini vurguladı.

Ramazanda iftar çadırları oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Dağlı, "Şehrimizin ana arterlerinde iftar çadırları açılabilecek yerlerimizi belirledik. Bu manada planlamalarımızı yaptık. Ramazanda 375'ten fazla noktada iftar sofraları kurulacak. Bu sayıyı 400'e çıkarmak istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız alanda, depremin ilk günlerinden itibaren Kızılay'ın koordinasyonunda yemek hizmetini devam ettirmekte." dedi.

İftar çadırı kurmak isteyen ve kendileriyle irtibata geçen belediyelere gereken kolaylığı sağladıklarını anlatan Dağlı, "İsteyen vatandaşlarımız iftar çadırlarında masa sandalyelere oturmak suretiyle iftarlarını açabilecek. Ramazanın maneviyatı, bereketi ayrı bir husus. Bu manada milletimizin çok fazla teveccüh gösterdiğini biliyoruz. Ramazanda manevi programlar da yine yapılacak." diye konuştu.

Oruç tutamayanlar için yemek hizmetlerinin kahvaltı ve öğlen yemeği olmak üzere devam edeceğini kaydeden Dağlı, "Bunun haricinde çölyak hastalarımız var. Glütensiz yiyecekleri tüketmeleri gerekiyor. Onlara dönük de ekmek ve diğer unlu mamullerin dağıtımını yapıyoruz. Onları da unutmadık, unutmamamız gerekiyor. Tabii engelliler, yaşlılar, hastalar var, onlara yemeklerini götürüyoruz, ramazanda da götürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dağlı, ramazanda çocuklara yönelik de etkinlikler düzenleneceğini belirterek, "Okulların kapalı olması nedeniyle çocukların daha iyi vakit geçirmeleri için onları oyun ortamlarıyla buluşturduk. Ramazanda bunlar daha da artacak. Akşamları çocuklarımıza dönük ramazan programları, eğlence programları artmış olacak. Çocuklarımızı unutmuyoruz." dedi.