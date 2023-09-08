Kahramanmaraş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kızıleniş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalara jandarma ve güvenlik korucuları da destek veriyor.
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