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28 Ağustos 2022 Pazar 21:09:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 21:09:00

Kahramanmaraş'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'a bağlı Onikişubat ilçesi ile Andırın ilçesi arasında kalan Kısıklı bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA'nın haberine göre, Kısıklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye gece görüş ve uçuş sistemli helikopterler de sevk edildi. Yangın bölgesinde söz konusu özellikleri aktif olan 3 helikopterin görev aldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, AA muhabirine, yangının sarp bir arazide meydana geldiğini ifade etti.

Bu yüzden mücadelede zorlandıklarını anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Bölge çok sarp olduğu için su takviyesinde zorlanıyoruz ancak şu an için yangında bir ilerleme yok. Yangın bölgesi yerleşim yerlerine yakın. Biz bu noktada gerekli önlemlerimizi aldık. Arada da yol olduğu için yangının bu bölgeye geçme riski yok denecek kadar az. Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin'den takviye ekiplerin bir kısmı geldi, bir kısmı da yolda. Şu anda sahada 15 arazöz var, 15 arazöz de takviye olarak yolda, geliyor. 4 su tankı ile 11 itfaiye aracımız var, 2 dozerimiz var, 5 uçak ve 7 helikopterle müdahaleye devam ediyoruz. Yangını en kısa sürede kontrol altına alarak söndürmek için hızlı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor."

Etiketler : Kahramanmaraş yangın orman yangını
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