Kahramanmaraş'ta Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 7'nci Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiklerin, Kahramanmaraş'ta bir çocuğu enkazdan sağ olarak çıkardığını bildirdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
7'nci Komando Tugay Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimiz, Kahramanmaraş'ta bir evladımızı daha enkaz altından kurtardı. Birlikte Güçlüyüz ���� pic.twitter.com/W2cKeKhlir— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2023
MSB'den yapılan açıklamada, 7'nci Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiklerin, Kahramanmaraş'ta adının "Beyza" olduğu belirtilen bir kız çocuğunu daha enkaz altından sağ olarak kurtardığı belirtildi.
Bakanlık çocuğun kurtarılma anına ilişkin görüntüleri, "Birlikte Güçlüyüz" ifadeleriyle paylaştı.
- Depremin merkez üssü Pazarcık'ta incelemelerde bulundu
- Enkazdan çıkarılan Abdülkerim'in sözleri AFAD ekibini duygulandırdı
- Sosyal medyada depremle ilgili alaycı paylaşım yapan 2 genç gözaltına alındı
- "Türkiye'deki depremler dünyanın en büyüklerinden"
- Baykar'dan deprem bölgesine 355,7 milyon TL yardım
- Depremden etkilenen 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu