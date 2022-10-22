Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
22 Ekim 2022 Cumartesi 15:33:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 15:33:00
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Haberleri.. Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD: Saat 15.10'da merkezüssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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