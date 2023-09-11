Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze töreni alanına girmesine ilişkin 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül Cumartesi günü Andırın ilçesi Darıova Mahallesi'nde C.A'nın (45), kullandığı kamyonla viraja kontrolsüz bir şekilde girip yoldan çıkması ve cenaze defin işlemi yapılan alanda 6 kişinin ölümü, 25 kişinin de yaralanmasına sebep olmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Olayın hemen ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü, soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan kamyonun ait olduğu firmadan 4 yetkili de cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Zanlılardan İ.A. tutuklandı, diğer şirket yetkilileri M.S. ile K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.A.A. ise ifadesine müteakip serbest bırakıldı.