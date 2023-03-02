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02 Mart 2023 Perşembe 20:10:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 20:10:00

Kahramanmaraş'ta kalıcı konutlar için TOKİ ilk kazmayı vurdu

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 839, Afşin ilçesinde 501 adet konut için kazmanın vurulduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Afşin ilçelerindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımında bölgedeki kazı çalışmalarına yönelik videoya da yer veren Kurum, "İstişarelerle belirlediğimiz, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başlıyoruz. TOKİ'miz Kahramanmaraş Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 konut için kazmayı vurdu" ifadelerini kullandı.

Etiketler : TOKİ Kahramanmaraş Konut Deprem

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