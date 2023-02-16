Kahramanmaraş'ta hakim noktada deprem böyle kaydedildi! Dikkat çeken detay
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sarsıntının ardından gökyüzünün görüntüsü ve ardından kentin ışıklarının sönmesi kayıtlarda yer alıyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı.
YENİ GÖRÜNTÜLER
Kahramanmaraş merkezli deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kent merkezinde bulunan Ahır Dağı eteklerinde yer alan güvenlik kamerasında, deprem anındaki sarsıntı görülüyor.
Sarsıntının ardından gökyüzünün görüntüsü ve ardından kentin ışıklarının sönmesi de kayıtlarda yer alıyor.
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREM 900 KİLOMETRE UZAKTA BÖYLE HİSSEDİLDİ
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Eskişehir'de hissedildiği anlar güvenlik kameralarına yakalandı.
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