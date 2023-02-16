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16 Şubat 2023 Perşembe 08:15:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 08:15:00

Kahramanmaraş'ta hakim noktada deprem böyle kaydedildi! Dikkat çeken detay

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sarsıntının ardından gökyüzünün görüntüsü ve ardından kentin ışıklarının sönmesi kayıtlarda yer alıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı.

YENİ GÖRÜNTÜLER

Kahramanmaraş merkezli deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent merkezinde bulunan Ahır Dağı eteklerinde yer alan güvenlik kamerasında, deprem anındaki sarsıntı görülüyor.

Sarsıntının ardından gökyüzünün görüntüsü ve ardından kentin ışıklarının sönmesi de kayıtlarda yer alıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREM 900 KİLOMETRE UZAKTA BÖYLE HİSSEDİLDİ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Eskişehir'de hissedildiği anlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Etiketler : Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan deprem

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