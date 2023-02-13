VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan İstanbul'da defnedildi
Kule Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
163 şüphelinin yıkılan binalarda sorumluluğu tespit edildi
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç başvurular 1-6 Mart'ta yapılabilecek
Deprem bölgesinde 97 yağmacı tutuklandı
Enkazda babasıyla "taş kağıt makas" oynayarak 101 saat bekleyen Tanem taburcu edildi
O güzel yavruyu yuvamıza bekliyoruz
Afet bölgesindekileri bekleyen sorun: Enfeksiyon
TOKİ'den deprem bölgeleri için 'dolandırıcılık' uyarısı
Korkular 4 haftayı geçerse destek alınmalı
Donma durumunda ilk yardım tüyoları
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim kararını kınadı
TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu
Cumhurbaşkanlığına ait uçak 15 bebeği Ankara'ya getirecek
Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım taşımak için insani hava köprüsü
IKBY'deki sivil toplum kuruluşlarından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 32 tır yardım
24 ekibi Türk Kızılay üretim tesisinde! "Türkiye'nin beklentisi bizden çok büyük"
Suriye'nin kuzeybatısındaki okullar depremzedelerin barınağı oldu
Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Suriye'den Türkiye'ye sığınmacı akını iddialarını yalanladı
"Yalanlara, iftiralara, algı operasyonlarına itibar etmeyin"
Bakan Koca, 178 saat sonra enkazdan kurtarılan 6 yaşındaki Hivay'ın görüntülerini paylaştı
Arama kurtarma ekipleri enkaz altına seslerini duyurmak için hep bir ağızdan bağırıyor
13 Şubat 2023 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 17:00:00

Kahramanmaraş'ta enkaz altında bulunan 2,5 milyon lira sahibine ulaştırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş'ta yürütülen arama kurtarma çalışmaları için Çankırı'dan giden ekip, enkaz altından çıkardıkları ve içerisinde 2,5 milyon lira olan çelik kasayı sahibine ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönüllü olarak bölgeye giden Ümmet, Erdem, Emre, Ayhan Veyisoğlu ile Ali Avşar, Ferit Araç, Muharrem Bozgedik, Bahtiyar Demir, Kalender Uslu ve İsmail Kaya'dan oluşan ekip arama kurtarma çalışmaları sırasında çelik kasa buldu.

Polis eşliğinde tutulan tutanak sonrası yetkililere verilen kasanın sahibine ulaşıldı.

İçinde yaklaşık 2,5 milyon lira bulunduğu belirlenen kasa sahibine teslim edildi.

Etiketler : deprem arama kurtarma çankırı enkaz para çelik kasa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX