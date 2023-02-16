VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti
Depremin 248. saatinde kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
Depremde yıkılan binayla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan müteahhit tutuklandı
Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Elbistan'a içme suyu verilmeye başlandı
Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım taahhüdü
AFAD, Deprem Bilgi Destek Merkezi kurdu
İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü
Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın inşaat mühendisi tutuklandı
Enerji şirketleri depremin yaralarını sarmak için seferber oldu
OHAL ilan edilen illerde sağlık ve yargı alanlarında alınan tedbirler TBMM'de
GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı
Azerbaycan'dan insani yardım malzemeleri taşıyan tren Türkiye'ye yola çıktı
Depremden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu
Kahramanmaraş'taki depremin ilk anları polis telsizinde
SunExpress, deprem bölgesinden yaklaşık 12 bin kişiyi tahliye etti
Cezayir Kızılayı: Deprem bölgelerinin yeniden imarına kadar Türkiye'ye yardıma hazırız
Adalet Bakanlığı depremde yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.551 saat 53 dakika uçtu
Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan 2 kargo uçağı İncirlik Üssü'ne ulaştı
Türk Kızılay deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini paylaştı
Sismik izolatör teknolojili hastaneler ve dayanıklılığı artırılan okullar İstanbul'un güvenli limanl...
Anadolu Port, insani yardım yüklü bir gemi daha yola çıkacak
Başkan Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti
16 Şubat 2023 Perşembe 16:23:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 16:23:00

Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı

Kaynak: AA

ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in sağlık durumu doktorlarını şaşırttı.

Enkazdan çıkarılmasının ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde ilk muayenesi yapılan Ölmez, buradan da Ankara'ya sevk edildi.

Depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Dilber, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çok inanılmaz bir olay. 248 saat sonra, 11. günde geldi. Vücut fonksiyonlarını çok bozulmadan yaşaması, böbrek fonksiyonlarının bozulmaması bizi şaşırttı. İnanılmaz bir şey. Sağlık durumu çok iyi. İlk geldiğinde 'Aleyna nasılsın?' dedim, 'Hocam çok iyiyim' dedi. Her geçen saat daha iyi oluyor. Çok daha iyi. Şimdi, Ankara'ya gönderiyoruz. Biraz travma var tabii. Travmanın etkileri nedeniyle biraz bu ortamdan uzaklaştırmak da gerekiyor. Vücudunda çok önemli bir kırığı yok. Beyin fonksiyonları iyi. Bütün organları iyi durumda. Daha iyi bir ortama çekmek istiyoruz onu."

"KENDİ KENDİME VAKİT GEÇİRMEYE ÇALIŞTIM"

Ölmez, sevk öncesinde hastanede kendisinin sağlık durumunu soran basın mensuplarına, "İyiyim teşekkür ederim" ifadeleriyle karşılık verdi.

Enkaz altında ne yaptığı sorusuna Aleyna Ölmez, "Hiçbir şey yoktu elimde, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım." dedi.

Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise "Mutluyuz çok şükür, inşallah hayırlısıyla tamamen ayağa kalkarsa daha da mutlu oluruz. Çok şükür, bin şükür dualarımızın karşılığı oldu. Allah'a 11 gündür dua ediyorduk, hamdolsun, çok şükür sağlıklı bir şekilde kavuşabildik." ifadelerini kullandı.

Etiketler : kahramanmaraş deprem enkaz aleyna ölmez

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX