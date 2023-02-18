VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Bakan Akar, Antakya'da Mehmetçiğin faaliyetlerini denetledi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 120 tutuklama
Deprem bölgesindeki 10 ilden nakille gelen öğrenciler için devam şartı aranmayacak
İstanbul'da 93 okul için tahliye kararı verildi
Baykar Hızlı Haritalama Sistemi hasar tespit çalışmalarına destek veriyor
Depremin 296. saatinde enkazdan 3 kişiyi sağ çıkaran Kırgız ekip o anı anlattı
Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a dayanışma ve taziye mesajları
Bakan Akar: Hatay'da 14 bin Mehmetçik fiilen sahada
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Genç Kızılay depremzedelere 37 milyon öğün sıcak yemek ulaştırdı
Türkiye'nin Haydarabad Başkonsolosluğu depremzedeler için yardım "merkezi" oldu
Deprem bölgesindeki diyabet hastası çocuklara bin glikoz ölçüm cihazı dağıtılacak
Jandarma helikopteriyle deprem bölgesine 804 ton malzeme taşındı
Güney Koreli arama kurtarma ekibine uçakta duygulandıran teşekkür
Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine devam ediyor
İHH'den ''kimsesiz depremzede çocukların İstanbul'da eve yerleştirildiği'' iddiasına yalanlama
ASELSAN depremin yaralarını sarmak için afet bölgesinde
Mehmetçik mobil sahra üniteleriyle deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Depremlerin ardından İslam ümmetinin tek vücut olduğu kanıtlandı
Hırvat kaleci Livakovic, forma ve eldivenini depremzedeler için bağışladı
"10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108"
Deprem bölgesinde iletişim ağları güçlendiriliyor
Deprem bölgesindeki hayvanların yaralarına merhem oldular
18 Şubat 2023 Cumartesi 16:45:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 16:45:00

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta arama kurtarma tamamlanan binaların enkazının kaldırılması için iş makinesi şoförleri çalışmalarını sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentteki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin birçok şehrinden gelerek enkaz kaldırma çalışmalarına yardım eden kamyon şoförleri ve iş makinesi operatörleri, 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Enkazdan çıkan moloz yığınları, şehrin dışında belirlenen noktalara taşınıyor.

Kamyon şoförü Caner Karakuş, çalışmalara ilk günden itibaren devam ettiklerini söyledi.

Yaraların sarılması için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını anlatan Karakuş, "Burada enkaz kaldırma çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Buradan moloz çekiyoruz. Yaz aylarında yangınlarda çalışmıştık. Olağanüstü hallerde yardıma koşuyoruz. Milletimizin yanındayız. Günde 15-20 sefer yapıyorum." dedi.

Kamyon şoförü Yalçın Yağdıran da gece gündüz demeden enkazın kaldırılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Bir araç günde en az 20 sefer yapıyor. Gün boyunca 900 kamyon hafriyat çekiliyor. Konteyner kent için hafriyat çıkarıyoruz. Görevimizi yapıyoruz. Devletimizin yanındayız. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Etiketler : asrın felaketi kahramanmaraş enkaz deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX