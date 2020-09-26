  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6604
  • Euro
    8,9115
  • Altın
    458,4930
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Boston Celtics seride pes etmedi
Bakan Akar: Modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir
Taksim Camii'nde çalışmalar hızlandı! Ramazan ayında açılıyor
Sudan'da yeni federal sistem! Barış anlaşması imzalanacak
İstanbul Esenyurt'ta silahlı çatışma: Çok sayıda yaralı var
Tunceli'de PKK'lı teröristlere ait sığınaklar yerle bir edildi
Putin ve Macron'un görüşmesinin içeriği basına sızdı! Soruşturma başlatıldı
Başakşehir yine kaybetti
İçişleri Bakanlığı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Afrika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyon 450 bini geçti
Uzmanlardan flaş açıklama: Akdeniz ve Karadeniz'de sadece petrol ve gaz yok başka enerjiler de var
Komşuda korkutan deprem
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemiyoruz
Meteoroloji Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar bekliyor
İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Kahramanmaraş'ta çocuğa şiddet görüntüleri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı
Şehidimizin hayali gerçekleşti
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Portekiz maçı öncesi Aslı Turanlı ile görüntülendi
Avustralya'da koronadan son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti
İhanet anlaşmasına imzayı atan BAE, ABD'den F-35 satın alıyor
AK Partili Cevdet Yılmaz koronavirüse yakalandı
İstanbul Fatih'te korkunç olay! Kadın apartman merdiveninde ölü bulundu
Mısırlı aktivistler: Yönetim karşıtı gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti
Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den bağımsız Filistin devletine destek
26 Eylül 2020 Cumartesi 09:01:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 09:01:00

Kahramanmaraş'ta çocuğa şiddet görüntüleri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Bir Kur'an kursunda çekildiği belirtilen görüntülerde çocuğa uygulanan şiddet anı başka birinin cep telefonuna yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kahramanmaraş Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki bir Kur’an eğitim merkezinde gerçekleşen olayda, çocuklara şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin ardından Kahramanmaraş Valiliği, İl Müftülüğü soruşturma başlatıldığını bildirdi. Şiddet görüntülerinin ardından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan İlçemizdeki bir Kur’an Kursu’nda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Göz aydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi.

Öte yandan şiddet görüntülerinin arından Elbistan Kaymakamlığından da bir açıklama yapıdı, Açıklamada, “Müftülüğümüze bağlı Bedirefendi Kur’an Kursuna ait sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili Basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur.

Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kuran Kursumuzda yatılı olarak kalan 15 ve 10 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan Kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna Saygı ile duyurulur” denildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER