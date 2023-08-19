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19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:46:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:46:00

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaleboynu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 3 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı ve 80 personelle müdahale ediyor.

Ekipler, sarp ve kayalık bölgedeki yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Etiketler : kahramanmaraş andırın orman yangını
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