Kahramanmaraş'ta bir mahalleye daha koronavirüs karantinası
Kaynak: AA
Kahramanmaraş Pazarcık'da bir mahallenin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı açıklandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kovid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle ilçeye bağlı Yiğitler Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verildi.
Kararın ardından mahalleye giriş ve çıkışlar durduruldu.
İlçe Jandarma ekiplerince mahalle girişinde kontrol noktası oluşturulurken, mahalleye bağlanan yollar ise belediye ekiplerince kapatıldı.
Karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
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