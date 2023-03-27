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27 Mart 2023 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 10:15:00

Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 13 mahallede devam edecek

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 13 mahallede süreceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların Onikişubat ilçesinde Dumlupınar, Hacı Bayram Veli ve Avcılar mahalleleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Egemenlik, Doğu Kent, Fevzi Paşa, Ekmekçi, Güzelyurt, Yavuz Selim, Erkenez, Elmalar, Karacasu Karaziyaret ve Sakarya mahallelerinde devam edeceği belirtildi.

Acil yıkılması gereken binaların yıkımının, yıkılan binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.

Etiketler : kahramanmaraş bina yıkım enkaz valilik

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