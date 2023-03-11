Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor

Ekipler tarafından Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çiğli, Erkenez, Karacasu Karaziyaret, Karacaoğlan, Kanuni, Namık Kemal, Küpelikız, Hacı Bayram Veli, Şazibey Hayrullah mahallelerindeki işlemlerde istedikleri takdirde bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat'ta acil yıkılma kararı bulunan 31 bina bugün yıkılacak.