Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası kentte ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Ekipler tarafından Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Çiğli, Erkenez, Karacasu Karaziyaret, Karacaoğlan, Kanuni, Namık Kemal, Küpelikız, Hacı Bayram Veli, Şazibey Hayrullah mahallelerindeki işlemlerde istedikleri takdirde bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.
Dulkadiroğlu ve Onikişubat'ta acil yıkılma kararı bulunan 31 bina bugün yıkılacak.
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