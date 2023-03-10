Ekipler tarafından Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Karacaoğlan, İsmetpaşa, Hayrullah mahallelerindeki işlemlerde istedikleri takdirde bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat'ta acil yıkılma kararı bulunan 11 bina bugün yıkılacak.