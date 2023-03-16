Kahramanmaraş'ta acil yıkılması gereken binalarda çalışma sürüyor

6 Şubat'taki depremler sonrası ekipler tarafından kent genelinde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde bugün acil yıkılma kararı bulunan 22 binanın daha yıkımına başlandı.

Azerbaycan Bulvarı'ndaki binalarda yoğunlaşan çalışmaları bina sakinleri de takip ediyor.