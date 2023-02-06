Kahramanmaraş'ta 7,7 ile 7,6 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ile 7,6 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.



AFAD, saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.



GAZİANTEP'TE 6,4 VE 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, deprem sonrasında en büyüğü 6,6 olmak üzere 32 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.

Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin "4. seviye" olarak ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada "Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur." bilgisi verildi.

AFAD: DEPREMDE BİN 121 CAN KAYBI, 7 BİN 634 YARALI VAR

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1121 can kaybı olduğunu, 7 bin 634 vatandaşın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi.



KOORDİNASYON İÇİN VALİLER GÖREVLENDİRİLDİ



Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir."

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜNGÖR: BÜYÜK BİR AFETLE KARŞI KARŞIYAYIZ



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de büyük bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Güngör, "Olay çok yeni. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle sahada. Vatandaşlarımızdan ricamız, kalabalığa neden olmamaları, trafiği aksatmamaları. Ekiplerin çalışabilmesi için yardımcı olmamız gerekir. Herkese geçmiş olsun." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY VE İLGİLİ BAKANLAR AFAD KOORDİNASYON MERKEZİNDE



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,4 büyüklüğünde depremin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordine ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından hızla AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gitti.

Oktay ve bakanlar, çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordine ediyor.

BAKAN KURUM: GAZİANTEP'E HAREKET EDİYORUZ



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası devletin tüm tedbirleri aldığını ve ekiplerin yönlendirildiğini belirtti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık merkezde meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen deprem nedeniyle ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Ekiplerimizi yönlendirdik. AFAD'da değerlendirmemizi yaptıktan sonra biz de Gaziantep'e hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.

Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu.

Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

OSMANİYE'DE 34 BİNA YIKILDI, 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

OSMANİYE'DE 34 BİNA YIKILDI, 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

MALATYA'DA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 130 BİNA YIKILDI



Malatya Valisi Hulusi Şahin, "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

ŞANLIURFA'DA 18 VATANDAŞ VEFAT ETTİ



Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, depremde 19 binanın yıkıldığını, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 77 kişinin de yaralandığını belirtti.



DİYARBAKIR'DA 6 BİNA YIKILDI, 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 79 YARALI VAR



Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı." dedi.

HATAY VALİSİ RAHMİ DOĞAN: HAYATINI KAYBEDENLER VAR, ÇOK SAYIDA DA YARALIMIZ VAR



Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.

KİLİS'TE 4 ÖLÜ, 10 YARALI



Kilis Valiliği, "(Deprem) 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

ADANA'DA 37 CAN KAYBI VAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Adana'da 6 bina il merkezinde, Çukurova ilçe sınırları içerisinde tamamı birbirine de çok yakın binalar, bir tane Tufanbeyli'de olmak üzere toplam 7 binamız hasarlı. Toplamda 36 can kaybımız var." dedi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ PAZARCIK'TA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, AFAD, UMKE, polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD, UMKE, polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Binalarda şu ana kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 8 kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

DEPREM DOĞU VE GÜNEYDOĞU VE İÇ ANADOLU'DA DA HİSSEDİLDİ



Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte şu ana kadar mal ve can kaybı ihbarı gelmediğini bildirdi.

Sivas'ta hissedilen deprem nedeniyle bir binanın giriş katında duvarlarda çatlak oluştu.

Pulur Mahallesi'nde 12 katlı binanın giriş katında meydana gelen çatlaklar dolayısıyla apartman, polis ekiplerince tahliye edildi. Apartman sakinleri sokakta ve araçlarında beklemeye başladı.

Bu arada il genelinde de depremi hisseden çok sayıda vatandaş evlerini terk ederek cadde ve sokaklarda araçlarında bekledi.

Nevşehir'de depremi hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Kar yağışının sürdüğü kentte vatandaşlar araçlarının içinde ve çevrede bekledi.

Niğde'de depremi hisseden vatandaşlar, evlerinden dışarı çıktı. Karın etkili olduğu kentte vatandaşlar araçlarıyla güvenli yerlere gitmeye çalıştı.

Valilikten, "Şu ana kadar kurumlarımıza intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın duyarlı olması ve resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur." açıklaması yapıldı.

DEPREM ÇEVRE ÜLKELERDE DE ETKİLİ OLDU



Deprem, Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedildi. Suriye'de depremde en az 427 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023

Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile telefonda görüşerek deprem sonrasındaki durum ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: BÜTÜN EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE



İçişleri Bakanı Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

Gazetecilerin, kaç deprem yaşandığına ilişkin sorusu üzerine Soylu, "Şu ana kadar 6'nın üzerinde en son 5 artçı olmuştu. 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bir tanesi de Nurdağı'nda oldu." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARI ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEKTEDİR



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası devletimizin tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

MSB: TSK İNSANİ YARDIM TUGAYI UNSURLARI İLE NAKLİYE UÇAKLARI GÖREVE HAZIR



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır." denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye İstanbul'dan arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesinin gönderildiğini bildirdi.

DEPREM BÖLGESİNDE KOORDİNASYONA DESTEK İÇİN VALİLER GÖREVLENDİRİLDİ



AFAD, deprem bölgesinde koordinasyona destek sağlamak üzere, Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisinin görevlendirildiğini bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir.

Afet Enerji Grubundan alınan ilk bilgilere göre Hatay/Hassa ve Kırıkhan bölgelerine doğal gaz verilememektedir. BOTAŞ ham petrol akışı tedbiren durdurulmuştur. Gaziantep Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin doğal gaz girişi istasyonlarından tedbir amaçlı gaz akışı kesilmiştir. 27 merkeze elektrik verilememektedir. Osmaniye Bahçe-Düziçi, Kahramanmaraş şehir merkezi, Malatya; Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol bölgelerine elektrik verilememektedir."

AFET HABERLEŞME GRUBU



Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Adıyaman illerinde mobil haberleşmede saha ve enerji kesintilerinin meydana geldiği kaydedilen açıklamada, deprem bölgelerine mobil baz istasyonları ve jeneratörler ile ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgeye toplam 1898 arama kurtarma personeli ile 150 aracın sevk edildiği ifade edilerek, batı ilindeki tüm komando birlikleri, JAK ve trafik timlerinin Kahramanmaraş'a görevlendirildiği kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ, GAZİANTEP, HATAY HAVALİMANLARI UÇUŞA KAPALI



Açıklamada Düzce'den 10 bin 80, Ankara'dan 9 bin 38, Manisa'dan 10 bin 80, İstanbul'dan 13 bin 579, Adana'dan 1008, Kırıkkale'den 1680, Sivas'tan 1680, Muğla'dan 2 bin 807 ve diğer çevre illerden de olmak üzere toplam 300 bin battaniyenin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

TÜRK KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK'TAN "KAN BAĞIŞI" ÇAĞRISI



Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye'de kan bağışına davet etti.

AFAD'DAN CEP TELEFONLARIYLA İLETİŞİME DAİR UYARI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgisi paylaşıldı.

KAPALI TÜM TELEFON HATLARI AÇILDI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açılacağı ve internet hizmeti sağlayacağı kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da teyakkuza geçerek, vatandaşların kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlere talimat verdi ve borç nedeniyle kapalı tüm mobil, internet ve sabit hatların görüşmeye açılmasını sağladı.

EĞİTİME 2 HAFTA ARA VERİLDİ



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." açıklamasında bulundu.

YÖK de depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.