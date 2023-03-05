Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 23 milyon öğün yemek verildi

İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede beslenme hizmetlerinden sorumlu olarak görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, depremin yaralarının devlet millet dayanışmasıyla sarılmaya devam edildiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası afetzedelere yönelik beslenme hizmetlerinin kentte AFAD koordinasyonunda titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Dağlı, "İlk günden itibaren vatandaşımıza sıcak çorbadan başlamak suretiyle ekmek, gıda yardımları ve üç öğün sıcak yemeğimiz devam etmekte. Kızılayımızın 80 aşevi ve yemek yapma noktası var. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, İlçe Milli Eğitim müdürlüklerimiz ve okullarımızın yaptığı yemek servisleriyle 230'un üzerinde noktada yemek pişirip dağıtıyoruz." dedi.

Dağlı, Türk Kızılay başta olmak üzere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait seyyar mobil fırınlarda ekmek yapıldığını belirterek, bugün itibarıyla günlük 350 binin üzerinde ekmek üretildiğini dile getirdi.

"Vatandaşlarımıza 3 öğün 23 milyon defa yemek vermiş olduk. Bu gerçekten büyük bir rakam." ifadelerini kullanan Dağlı, günlük 700 bin kişiye sıcak yemek verildiğini kaydetti.

Dağlı, yemek yeme mekanlarını tüm arterlere ve bölgelere dağıtmakla yükümlü olduklarını belirtti.

"Çadır kentlerimiz, mahalle aralarında çadır alanları, okul bahçelerinde vatandaşımızın toplandığı, barındığı alanlar var. Bunların tamamında eksiksiz ve aynı anda sıcak yemeği vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu hizmet kesintisiz devam etmekte." diyen Dağlı, bu hizmetin hayat normalleşinceye kadar devam edeceğini söyledi.

GIDA MÜHENDİSLERİ GIDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR



Dağlı, depremzedelere kuru gıda ve hijyen malzemelerinin de dağıtımını sağladıklarını anlatarak, beslenme ve gıdanın stratejik ve önemli bir iş olduğunu belirtti.

Bu manada bunların da denetlenmesi gerektiğine işaret eden Dağlı, "Bunun için 13 ekibimiz var. Araçlarıyla merkezde ve ilçelerde gıda denetimlerini gıda mühendislerimiz vasıtasıyla yaptırıyoruz. Hijyen ve sağlık konusuna da dikkat edilmesini sağlıyoruz." diye konuştu.

Dağlı, depremin ilk günlerinde bölgeye malzeme akışının çok fazla olduğunu dile getirerek, bu yardım malzemelerinin planlı şekilde israfa mahal vermeden dağıtıldığını kaydetti.

Kahramanmaraş'ta Türk Kızılayın 224 personel, 721 gönüllü ve 249 araçla beslenme hizmeti verdiğini, bölgede günlük 350 binin üzerinde ekmeğin depremzedelere ulaştırıldığını belirten Dağlı, bunun yanı sıra 2 milyon 579 bin 808 kumanya, 1 milyon 471 bin 897 kase çorba ve 841 bin 576 kutu içeceğin dağıtıldığını ifade etti.