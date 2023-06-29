VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Togg araçları Türkmenistan'a törenle teslim edildi
Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına çok sert tepki
Türkiye'den İsveç makamları ve uluslararası camiaya çağrı
Üreticilere müjde: Satılmayan kurbanlıkları ESK alacak
İsveç'in provokasyonu dünya basınında
Macron'a ince ayar! IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz
29 Haziran 2023 Perşembe 12:04:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 12:04:00

Kahramanmaraş'ta 57 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte sona gelindi

Kaynak: AA

ABONE OL

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki alana konteynerlerin tamamının getirildiğini, altyapı bağlantıları devam ederken etap etap açarak vatandaşları konteynerlere yerleştirdiklerini söyledi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetzedeler için kurulan 57 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte sona yaklaşıldı.

Kahramanmaraş'ta barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürülüyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'ndeki 429 bin metrekarelik alana kurulan konteyner kentteki çalışmalarda sona gelindi.

Altyapı çalışmalarının devam ettiği ve konteynerlerin kurulumunun gerçekleştirildiği bölgede, sosyal alanların yanı sıra çocuklar için oyun parkları da yapılacak.

Bölgede etkili olan sıcak havaya rağmen ekipler, 2 bin 900 konteynerin yerleştirildiği 57 futbol sahası büyüklüğündeki alanı hazır hale getirmeye çalışıyor.

En büyük konteyner kentlerden biri

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından afetzedelerin barınması konusundaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Depremden etkilenen iller içinde en büyük konteyner kentlerden birinin Kahramanmaraş'ta kurulduğuna dikkati çeken Temur, yaraların hızla sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Konteyner kentte cami, futbol sahası, sosyal tesisler ve çamaşırhane gibi alanlar da olacağını aktaran Temur, şunları kaydetti:

"Şu anda Dereli Mahallesi'nde konteyner kent yapılıyor. Çalışmalar etap etap devam ediyor. Bir kısmını da açmış durumdayız. 2 bin 900 konteynerlik alanda altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar alana gelmiş konteynerlerin hepsi sahaya inmiş durumda altyapı bağlantıları devam ediyor. Altyapı çalışmaları devam ederken etap etap açarak vatandaşlarımızı yerleştiriyoruz. Hizmete açılmış alanda toplam 2 bin 700 vatandaş barınmakta. Yine bu alanın yanında bir planlamamız bulunmakta. Altyapı çalışmamız yüzde 85 bitmiş durumda. İnşallah bu çalışma tamamlandığında vatandaşlarımızı oraya yerleştirmeyi planlamaktayız."

AFAD olarak konteynerlerin içinde vatandaşların kullanacağı malzemeleri de temin ettiklerini aktaran Temur, kurulacak alanda çeşitli sosyal tesislerinde bulunacağını sözlerine ekledi.

Etiketler : Kahramanmaras AFAD Konteyner kentte cami
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
41. yıl kutlaması

41. yıl kutlaması
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
"Kimseye meydan okumuyorum"

"Kimseye meydan okumuyorum"
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX