Kahramanmaraş'ta 52 evin yıkıldığı mahallede katlanabilir konteyner kurulumu başladı

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 şiddetli depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimlerinden Türkoğlu ilçesinin kırsalındaki Kuyumcular Mahallesi'nde tuğla ve yığma taştan yapılmış evlerin neredeyse tamamı yıkıldı.

Barınma sorununa çözüm bulmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, tırlarla mahalleye getirilen katlanabilir konteynerler, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekiplerince kurularak hak sahiplerine teslim edilecek.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, konteynerlerin kurulumlarının mahalle sakinlerinin tercihlerine göre yapıldığını söyledi.

Katlanabilir konteynerlerin bugün itibari ile ilçeye getirilmeye başlandığını belirten Okumuş, depremin üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçtiğini ve devletin yaraları sarmaya devam ettiğini aktardı.

Okumuş, Kuyumcular Mahallesi'ndeki evlerin neredeyse tamamının yıkıldığının altını çizerek, "Bugün itibariyle katlanabilir konteynerler inmeye başladı. En kısa süre içerisinde ova köyleri diye tabir ettiğimiz 13 kırsal mahallenin tamamını bitireceğiz." dedi.

Katlanabilir konteynerlerin taşıma ve kurulumunun daha hızlı olduğuna dikkati çeken Okumuş, şunları kaydetti:

"Bugün itibarı ile Kuyumcular Mahallesi'nden başlayarak Özbek, Tahtalıdedeler, Kumçatı, Pınarhüyük, Çobantepe ve Hacıbebek mahallelerini bu hafta içerisinde dağıtmış olacağız. Bundan önce vatandaşlarımızın bir an evvel çadırlara yerleştirdiysek inşallah bugün itibarıyla da konteynerlerle vatandaşlarımızı buluşturacağız."

Okumuş, ilçe genelinde yaklaşık 2 bin 300 katlanabilir konteyner dağıtılmasının planlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun yanında, kalıcı konut çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. 7 bin 300 civarında da kalıcı konut yapmış olacağız. Bayramın ikinci günü Cumhurbaşkanımızın da katılımı ile ilk üç tanesinin açılışı yapılacak. Tamamı da inşallah bir yıl içerisinde teslim edilmiş olacak."