Kahramanmaraş'ta 5 katlı bina yıkıldı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı son hızıyla sürüyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Binanın molozları, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşındı.
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