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29 Kasım 2023 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 11:30:00

Kahramanmaraş'ta 5 katlı bina yıkıldı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı son hızıyla sürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Binanın molozları, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşındı.

Etiketler : kahramanmaraş bina yıkım
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