Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta saat 19.06'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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