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22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:37:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:37:00

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ta saat 19.06'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : kahramanmaraş deprem göksun afad
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