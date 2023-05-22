Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.