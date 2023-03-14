14 Mart 2023 Salı 10:01:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 10:01:00
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı, birçok ilden hissedildi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı, birçok ilden hissedildi
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#DEPREM<br>*<br>Büyüklük:4.7 (Mw)<br>Yer:Göksun (Kahramanmaraş)<br>Tarih:2023-03-14<br>Saat:09:47:34 TSİ<br>Enlem:38.135 N<br>Boylam:36.976 E<br>Derinlik:7 km<br>Detay:https://t.co/lc0jL6e0mU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi</p>— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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