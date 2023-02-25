Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde artçı deprem
Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Ekinözü ilçesinde saat 15.41'de, 4,7 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 15.41'de 4,7 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,32 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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