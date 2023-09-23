Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta saat 11.22'de, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 8,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM: Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde, saat 11.22'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) September 23, 2023
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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AFAD açıklamasında, deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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