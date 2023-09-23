Kahramanmaraş'ta deprem

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23 Eylül 2023 Cumartesi 11:35:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 11:35:00

Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ta saat 11.22'de, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 8,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD açıklamasında, deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Etiketler : kahramanmaraş göksun deprem afad
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