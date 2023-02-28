Kahramanmaraş'ta peş peşe 2 deprem

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28 Şubat 2023 Salı 18:04:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 18:04:00

Kahramanmaraş'ta 4.5 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

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Son dakika haberi... AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 17.39'da meydana gelen depremin derinliği ise 9.88 km olarak ölçüldü. Saat 17.49'da ise 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, deniz yüzeyinin 9,88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

İlçede 10 dakika sonra 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bu sarsıntı ise 13,61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, herhangi bir olumsuzluk yok.

Etiketler : kahramanmaraş deprem son dakika

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