Kahramanmaraş'ta peş peşe 2 deprem

Kahramanmaraş'ta 4.5 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.



Saat 17.39'da meydana gelen depremin derinliği ise 9.88 km olarak ölçüldü. Saat 17.49'da ise 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, deniz yüzeyinin 9,88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

İlçede 10 dakika sonra 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bu sarsıntı ise 13,61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, herhangi bir olumsuzluk yok.