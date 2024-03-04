Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 11.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 4, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-04
Saat:11:26:04 TSİ
Enlem:38.20889 N
Boylam:37.40806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WgdNgyJqrB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- Kahramanmaraş'ta deprem
- 2024'ün ilk 2 ayında terör örgütlerine yönelik 287 operasyonda 795 kişi yakalandı
- Kurum için "Sevdamız İstanbul" klibi hazırlandı
- MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: PKK'nın sözde gençlik sorumlusu etkisiz
- Kabine bugün toplanacak: Gündem enflasyonla mücadele
- TÜBİTAK 11 personel istihdam edecek