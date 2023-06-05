VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KGM, birçok ilde meydana gelen sele ilişkin açıklama yaptı
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir final maçının hakemi belli oldu
Kaçakçılara göz açtırılmıyor: Şırnak'ta 52 gözaltı
İran'dan, Suudi Arabistan adımı: Riyad Büyükelçiliği açılıyor
Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ'ye operasyon: 8 gözaltı
BM'den soruşturma talebi
05 Haziran 2023 Pazartesi 20:03:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 20:03:00

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem!

ABONE OL

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.40'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler : deprem kahramanmaraş afad
Kendi şarkısını yorumladı

Kendi şarkısını yorumladı
Konserin geliri depremzedelere

Konserin geliri depremzedelere
Podyumun Kleopatra'sı

Podyumun Kleopatra'sı
Oryantallikten solistliğe geçti

Oryantallikten solistliğe geçti
Bülent Alkış: Oyunculuk sistemli bir akıl hastalığı gibi

Bülent Alkış: Oyunculuk sistemli bir akıl hastalığı gibi
Baba acısı

Baba acısı
Açılışı Buray yaptı

Açılışı Buray yaptı
Müzisyenlik dede mirası

Müzisyenlik dede mirası
Bebek değil, evlilik kilosu

Bebek değil, evlilik kilosu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX