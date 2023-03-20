Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, saat 12.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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