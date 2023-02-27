Kahramanmaraş'ta deprem

27 Şubat 2023 Pazartesi 09:34:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 09:34:00
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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