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20 Ağustos 2023 Pazar 10:21:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 10:21:00

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının büyüklüğü 4,2 olarak belirlendi.

Saat 10.05'te meydana gelen depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

Depremle ilgili gelişmeler AFAD tarafından takip ediliyor.

Etiketler : kahramanmaraş deprem afad göksun
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