Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde artçı deprem
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,2 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 07.42'de, 4,2 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi.
Sarsıntı, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-11
Saat:07:47:03 TSİ
Enlem:37.811 N
Boylam:36.56 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/KGqUp8HtAj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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