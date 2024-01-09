09 Ocak 2024 Salı 22:29:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 22:29:00
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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