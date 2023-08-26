Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.