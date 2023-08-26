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26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:06:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:06:00

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ta saat 11.58'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Etiketler : afad kahramanmaraş deprem
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