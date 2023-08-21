VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dezenformasyon Bülteni yayımlandı: Sosyal medyadaki iddialara yalanlama
İsrail şiddetten vazgeçmiyor! 8 Filistinli yaralandı
Malezya'dan TUSAŞ'a övgü: Kapasitesini aktif biçimde artırıyor
Yunanistan Dedeağaç'taki orman yangını 3. gününde
ABD'den Belarus uyarısı: Ülkeyi terk edin!
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:07:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:07:00

Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş'ta saat 16.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : kahramanmaraş göksun deprem afad
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Projelere yetişme telaşı

Projelere yetişme telaşı
Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır

Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Artık başka projelere

Artık başka projelere
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX