Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta saat 16.54'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-21
Saat:16:54:32 TSİ
Enlem:37.986 N
Boylam:36.347 E
Derinlik:5.17 km
Detay:https://t.co/V1iyFXgQ7W@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.