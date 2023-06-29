Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 16.34'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Depremin derinliği ise 5.53 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 29, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-29
Saat:16:34:42 TSİ
Enlem:38.007 N
Boylam:37.406 E
Derinlik:5.53 km
Detay:https://t.co/XxfxE8q0Uj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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