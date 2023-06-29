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29 Haziran 2023 Perşembe 16:46:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 16:46:00

Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 16.34'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin derinliği ise 5.53 km olarak kaydedildi.

Etiketler : AFAD DEPREM KAHRAMANMARAŞ
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