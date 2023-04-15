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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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15 Nisan 2023 Cumartesi 02:19:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 02:19:00

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 02.01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4 büyüklüğündeki sarsıntı Göksun ilçesinde 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Etiketler : afad deprem kahramanmaraş
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