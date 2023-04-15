15 Nisan 2023 Cumartesi 02:19:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 02:19:00
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
ABONE OL
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 02.01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4 büyüklüğündeki sarsıntı Göksun ilçesinde 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Erbaş: Danimarkalı yetkililerin sergilediği bu tutumu lanetliyorum
- 'Suriyelileri zorla vatandaş yapıyorlar' iddiasına yalanlama
- Karaismailoğlu: 7 benzemez, ülkeyi kaosa sürüklemeye talip oldu
- Bakan Yanık: Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz
- Emine Erdoğan, TOGEMDER'in iftar programında depremzedeler ve hayırseverlerle buluştu