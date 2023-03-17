Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 16.24'te olan deprem, yerin 12,39 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 17, 2023
*
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-17
Saat:16:24:10 TSİ
Enlem:38.155 N
Boylam:36.674 E
Derinlik:12.39 km
Detay:https://t.co/hMJCyJPt9m@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla görüştü
- Başkan Erdoğan: Finlandiya'ya onay süreci Meclis'te başlıyor
- Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık batık gemiler görüntülendi
- Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
- Çanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolu yarın açılacak
- İran, Türkmenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla görüştü