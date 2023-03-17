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17 Mart 2023 Cuma 16:59:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 16:59:00

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 16.24'te olan deprem, yerin 12,39 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler : kahramanmaraş deprem afad

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