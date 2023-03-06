06 Mart 2023 Pazartesi 16:15:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 16:15:00
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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