Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, saat 20:17'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 6.24 km olarak ölçüldü.