Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarçık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, saat 20:17'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 6.24 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 21, 2023
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-09-21
Saat:20:17:50 TSİ
Enlem:37.274 N
Boylam:37.035 E
Derinlik:6.24 km
Detay:https://t.co/yrAoiRhiIr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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