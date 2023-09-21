VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız
Kahramanmaraş'ta deprem
Atatürk'e hakaret eden kişinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddiası yalanlandı
"Enflasyonla ilgili olumlu gelişmeleri gelecek yıl göreceğiz"
Bakan Fidan, Letonyalı mevkidaşı Karins'le bir araya geldi
Yumurtalıkları dondurulan kadın, meme kanseri sonrası sağlıklı bebek dünyaya getirdi
21 Eylül 2023 Perşembe 20:32:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 20:32:00

Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

ABONE OL

Kahramanmaraş'ın Pazarçık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, saat 20:17'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 6.24 km olarak ölçüldü.

Etiketler : kahramanmaraş pazarcık deprem
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX