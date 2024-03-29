Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 23.06'da meydana gelen depremin derinliği 6.32 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-29
Saat:23:06:19 TSİ
Enlem:38.05944 N
Boylam:36.90861 E
Derinlik:6.32 km
Detay:https://t.co/cQx9eBN6aJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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